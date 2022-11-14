الزراعة: الإفراج عن 143 ألف طن أعلاف بقيمة 67 مليون دولار

في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الثروة الداجنة تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقرير بشأن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي .

وقال “الصياد” إنه خلال الخمسة أيام الماضية تم الإفراج عن 143 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 67 مليون دولار .

وأضاف أن الإفراج شمل 104 آلاف طن من الذرة بحوالي 37 مليون دولار، و 39 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 28 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الثلاثة أسابيع الماضية 498 ألف طنن منها 374 ألف طن ذرة، 124 ألف طن فول صويا، وإضافات اعلاف بإجمالي حوالي 238 مليون دولار .

وأكد “الصياد” أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة وهناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.