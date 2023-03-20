الزراعة: الإفراج عن 140 ألف طن أعلاف بحوالي 60 مليون دولار خلال أسبوع

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف “القصير” أنه خلال الفترة من 10/3/2023 حتى 16/3/2023 تم الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 124 ألف طن من الذرة بحوالي 45 مليون دولار و16 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 12مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار.



ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 16 مارس 2023) 3.189 مليون طن منها 2.287 مليون طن ذرة ، 902 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.575مليار دولار.