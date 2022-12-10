الزراعة: الإفراج عن 1.5 مليون طن ذرة وفول صويا بقيمة 500 مليون دولار

كشف الأستاذ الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة عن جهود المركز في توفير مستلزمات الأعلاف.

وأشار تقرير صادر عن المركز إلى اهتمام القيادة السياسية ومجلس الوزراء بموضوع توفير احتياجات قطاع الانتاج الحيواني و الداجني من مستلزمات الصناعة من خامات وإضافات الأعلاف، وتمثل خلال الاسبوع الماضي في الاجتماع الاول للجنة الوزارية للانتاج والذي تراسه رئيس الوزراء كما ترأس اجتماع متابعة آليات توفير الاعلاف والذي حضره وزير الزراعة مع وزرير التموين والبنك المركزي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز حماية المستهلك وأصحاب مصانع الأعلاف ومستوردي خامات الاعلاف .

وأكد ذلك زيادة في عدد العينات الواردة للمركز من المواني حيث ازداد عدد الشهادات الجمركية من خامات و اضافات الاعلاف .

واضاف تقرير المركز أنه قد قارب ما تم الافراج عنه من الذرة و فول الصويا المليون طن بإجمالي حوالي 500 مليون دولار.

وزار الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس المركز فرع المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف بميناء الدخيلة لمتابعة العمل بافرع المركز بالمواني .

و شدد على ضرورة سحب العينات والتنسيق بين جهات العرض وسرعة تسليم النتائج تلبية لاحتياج السوق من الاعلاف.. وبلغ عدد العينات التي تم سحبها خلال شهر نوفمبر 1362 عينة تمثل 454 رسالة واردة من خامات الاعلاف و اضافاتها.

وأوضح التقرير أنه تم كذلك فحص 305 رسالات اسمدة و منظمات نمو و بيتموس ، وبلغ عدد العينات التي تم تحليها 763عينة تم فحصها جميعا ظاهريا مع الحجر الزراعي و معهد بحوث الاراضي و المياه بالمواني ثم ارسال العينات الي المركز لاستبيان مدي المطابقة للمواصفات من عدمه و ذلك بعامل المركز المعتمدة.

واعتمدت اللجنة العليا للمركز الاقليمي 478شهادة تسجيل اسمدة بعد انتهاء الفحص الفني من لجنة المخصبات و معهد بحوث الاراضي و المياه و التجريب بعهد بحوث البساتين.

و اعتمدت علي الجانب الاخر عدد 386 تسجيلة اضافات اعلاف مستوردة و 488 تسجيلة اعلاف واضافات محلية الصنع خلال شهر نوفمبر.

و قامت لجنتان من المركز بالتفتيش و المرور المفاجئ علي عدد من المصانع بعد ثبوت عدم مطابقة بعد العينات الواردة منها عملا علي مراقبة جودة ما يتم عرضه بالاسواق درءا للغش و استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات.

و من ناحية اخرى فقد اصدر المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف 34 شهادة تحليل لبضائع خاصة بالتصدير بعد سحب عينات منها و تحليلها بعد موافقة قطاع الانتاج الحيواني و تنمية الثروة الحيوانية.

كما قام المركز بتحليل 329عينة خاصة باختبارات تشغيل و تجانس 111خط انتاج اعلاف جديدة.

المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف علاوة علي قيامه بتحليل عينات الرقابة والمرور المفاجئ التي يقوم بها قطاع الانتاج الحيواني و مديريات الزراعة و العينات التي ترد من ضبطيات و قضايا التموين الخاصة بخامات و اضافات الاعلاف و الحبوب و التي بلغت 1166عينة من اعلاف الدواجن و الحيوانات قام ايضا بتحليل 1724عينة افراد تشمل عينات من مربين و مزارعين و عينات خاصة بالبحوث لباحثين من مركز البحوث الزراعية و من الجامعات المختلفة.