الزراعة : الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى تتفقد حلقات تجميع القطن بالمحافظات

تفقد د.أحمد عصام – رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى حلقات تجميع القطن بمحافظة الفيوم.

يأتِى هذا تنفيذًا لتعليمات السيد القصير – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل المستمر مع المزارعين في (حلقات تجميع القطن والحقول) وذلك للنهوض بالقطن المصري وإعادة الذهب الأبيض لمكانته وتوجيهاته بزيادة المساحات المنزرعة منه لتلبية الاحتياجات وزيادة الاهتمام بهذا المحصول الاستراتيجي الذي يحظى بمكانة كبيرة من القيادة السياسية حيث يدعم الاقتصاد الوطنى.

كما تفقد الدكتور عصام – رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والدكتور حاتم إبراهيم – رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى حلقات تجميع القطن بمحافظة الفيوم وأكد على تمريك أكياس القطن بالحلقات والتأكيد على حياكة الكيس بالطريقة القانونية ومراعاة إجراءات نقل قطن الزهر من الحلقات إلى المحالج تحت إشراف مهندسى الزراعة، مشيرا إلى أن محصول القطن هذا العام يبشر بإنتاجية عالية.

وتفقد محطة غربلة كفور النيل بالفيوم وقد أعطى تعليمات بمراقبة الأوزان والتأكد من وجود بطاقات الاعتماد على العبوات فى المكان المسموح به بعد الغربلة والتأكد من عدد أيام التبخير المسموح بها وجود طبالى خشبية بمكان التخزين، ووضع مراية ببيانات اللوط واضحة على كل لوط بالمحطة سواء من المحصول الخام أو المتخلف أو النهائى بعد الغربلة والتأكد على فصل اللوطات المرفوضة عن اللوطات المقبولة بالفحص المعملى.