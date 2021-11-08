الزراعة الأمريكية تتوقع ارتفاع صادرات مصر من العنب إلى 170 ألف طن (جراف)

مصر لديها القدرة على تصدير محصول العنب إلى العديد من الأسواق بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وروسيا والصين ودول الخليج.

عدلت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لصادرات مصر من العنب في العام التسويقي 2020/ 2021 لتسجل 155 ألف طن ، بانخفاض 8% عن توقعاتها السابقة البالغة 170 ألف طن.

وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية ، تعكس المراجعة خسائر الإنتاج خاصةً مع الأصناف المبكرة التي يتم تصديرها عادةً إلى الاتحاد الأوروبي ، لكنه تنبأت بأن تصل الصادرات إلى 170 ألف طن في العام التسويقي 2021/ 2022 بزيادة 8 % عن العام السابق عليه.

أسواق التصدير

أشار التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة كانتا هما الوجهة الأولى للتصدير العام الماضي ، حيث شكلت 35 % من إجمالي الصادرات.

ومن الأسواق المهمة الأخرى روسيا والمملكة العربية السعودية مستحوذة على نسبة 14 و 13 % من حصة سوق تصدير هذا المحصول على التوالي.

الواردات

قال التقرير إن مصر تستورد كميات قليلة جدًا من العنب، و في العام التسويقي 2021/2022 ، من المتوقع أن تصل الواردات إلى 8000 طن.

ويبدأ موسم زراعة العنب بمصر في الأسبوع الأول من شهر فبراير، بينما يبدأ موسم حصاده للأصناف المبكرة في أواخر مايو وينتهي في سبتمبر ، و يبدأ حصاد الأصناف المتأخرة في أواخر يونيو وينتهي بحلول نوفمبر.

و أضاف تقرير الزراعة الأمريكية، أن مصر تستورد عنب بشكل أساسي من جنوب إفريقيا وإسبانيا وأستراليا وإيطاليا وكميات قليلة من الولايات المتحدة ، مشيراً إلى أنه عادة ما يُباع العنب المستورد بأسعار مرتفعة للغاية في متاجر البيع بالتجزئة المتخصصة .

أوضح التقرير أن مصر لديها القدرة على تصدير محصول العنب إلى العديد من الأسواق بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وروسيا والصين ودول الخليج.

مناقشات جارية لأسواق جديدة

وأضاف أنه في العامين الماضيين ، نجحت مصر في الوصول إلى المزيد من البلدان بما في ذلك الهند وميانمار ونيبال والبرازيل وصربيا

بالإضافة إلى ذلك ، هناك مناقشات فنية جارية للوصول إلى الأسواق في الفلبين وفيتنام والإكوادور وتايلاند ونيوزيلندا والأرجنتين.

وتابع أن هذه الأسواق الجديدة ستساعد بمجرد فتحها على امتصاص أي زيادة في الإنتاج المحلي من هذا المحصول.

ونوه التقرير إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة الزراعة لتعزيز نظام التصدير لديها ، و في عام 2021 ، اعتمدت الوزارة تطبيق نظام الترميز الذي يحدد إجراءات لتنسيق الخدمات اللوجستية مع المزارعين بدءاً من تحميل مواقع المزارع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتسجيل جميع المزارع ومنازل التعبئة التي يُنظر إليها على أنها مُصدرة.

وطوال الموسم ، تقوم الإدارة المركزية المصرية للحجر الزراعي بمراقبة الإنتاج وأخذ العينات والتأكد من التحقق من متطلبات التصدير ، بما في ذلك بقايا المبيدات.

قيمة صادرات العنب في الـ7 شهور الأولى من 2021

و كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلوغ إجمالي قيمة صادرات العنب في السبعة شهور الأولى من العام الجاري نحو 241.896 مليون دولار مقابل 224.370 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت بيانات النشرة التجارة الخارجية الصادرة عن “الإحصاء” ، إن محصول العنب احتل المرتبة الاولى في صادرات مصر في تلك الفترة مستحوذا على نسبة 11.8 % من إجمالي الصادرات بالرغم من تراجع نسبته مقابل الفترة نفسها من العام الماضي الذي استحوذ فيها على نسبة 12.1%.

وفيما يلي جراف لتوضيح حجم صادرات مصر من العنب وفقاً لبيانات “الإحصاء”.