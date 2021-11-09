اقتصاد وأسواق

الزراعة الأمريكية: العنب يحتل المرتبة الثانية بعد الحمضيات من خلال كميات الإنتاج في مصر (جراف)

تنتشر زراعة هذا المحصول جغرافيًا من الإسكندرية في الشمال إلى أسوان في الجنوب والتي تتيح توافره لفترات طويلة في السوق من مايو إلى نوفمبر.
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سمر السيد 8:19 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 8:19 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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خفض  مكتب الشئون الزراعية الأمريكية توقعاته بشأن حجم إنتاج العنب المصري في العام التسويقي 2020 / 2021 في ضوء الصعوبة التي واجهت موسم إنتاجه بسبب الظروف الجوية غير المتوقعة.

وقال تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية ، إن موجة حر مصحوبة برياح قوية  أدت إلى انخفاض بنسبة 17 % في الإنتاج المتوقع من هذا المحصول خلال تلك الفترة.

وتوقع  وصول  إجمالي إنتاج العنب محلياً إلى 1.4 مليون طن في العام التسويقي 2021/ 2022 (أكتوبر – سبتمبر) بزيادة قدرها 22 % عن العام السابق عليه ، بجانب وصول صادراته إلى 170 ألف طن خلال تلك الفترة.

مضيفاً أن مصر تكتسب إمكانية وصول صادراتها من العنب إلى أسواق الهند وميانمار ونيبال والبرازيل وصربيا. 

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وتنبأت وزارة الزراعة الأمريكية بأن تكون الظروف الجوية في العام التسويقي 2021/ 2022 مواتية وأن يستمر المزارعون في اعتماد تقنيات جديدة ، مضيفاً أن الطلب المتزايد على هذا المحصول سيؤدي إلى زيادة الإنتاج.

أشجار العنب من أنسب محاصيل الفاكهة للتربة الرملية والأراضي المستصلحة حديثًا

وقال التقرير إن أشجار العنب تعتبر  من أنسب محاصيل الفاكهة للتربة الرملية والأراضي المستصلحة  حديثًا ، وكذلك للأراضي المصرية المزروعة تقليديًا بجوار نهر النيل.

و لهذا السبب ، توجد مساحات مزروعة من العنب في جميع أنحاء البلاد، و يحتل هذا المحصول المرتبة الثانية بعد الحمضيات من حيث كميات الإنتاج في مصر.

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أماكن زراعة العنب في مصر

وبحسب التقرير؛ تنتشر زراعة هذا المحصول جغرافيًا من الإسكندرية في الشمال إلى أسوان في الجنوب ، والتي – جنبًا إلى جنب تتيح توافر العنب الطازج لفترات طويلة في السوق من مايو إلى نوفمبر.

 ومع ذلك ، فإن محافظة البحيرة ومدينة السادات تمثلان الغالبية العظمى من صادرات العنب إلى الاتحاد الأوروبي  الذي يعد أكبر سوق لصادرات مصر من هذا المحصول.

أوضح التقرير أن محافظة البحيرة تستحوذ على حوالي 40 % من إجمالي المساحة المزروعة للعنب في مصر و 18 %من إجمالي الإنتاج.

ويرى التقرير أن الظروف المناخية وأنواع التربة وتكنولوجيا الإنتاج تعتبر من العوامل الرئيسية التي تمنح العنب القدرة على النمو في جميع أنحاء مصر.

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موسم زراعة العنب المصري

و يبدأ موسم زاعة العنب المصري في الأسبوع الأول من شهر فبراير، في حين يبدأ موسم الحصاد لأصناف العنب المبكرة في أواخر مايو وينتهي في سبتمبر ،أما الأصناف المتأخرة منه فيبدأ حصادها في أواخر يونيو وينتهي بحلول نوفمبر.

أكد التقرير أن المنتجين يتوسعون في الأصناف ذات القيمة الأعلى من العنب لتزويد الأسواق الأخرى وتلبية الأذواق المتطورة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي جراف لتوضيح حجم إنتاج واستهلاك مصر من العنب وفقاً لبيانات تقرير وزارة الزراعة الأمريكية

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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