«الزراعة»: افتتاح معملين لتربية «التريكوجراما» وإنتاج «الأعداء الحيوية» بالجيزة وسوهاج

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، افتتاح معملين لتربية التريكوجراما وإنتاج الأعداء الحيوية، بمحافظتي الجيزة وسوهاج.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، ان ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتطوير العمل، والتوسع في الخدمات المقدمة للمزارعين، في مجال وقاية النباتات، ومكافحة الآفات الزراعية.

وأوضح مدير المعهد، أنه تم تشغيل معمل تربية طفيل التريكوجراما بالواحات البحرية، بعد دعمه بالأجهزة المطلوبة والأدوات وكل التجهيزات وتكاليف التربية والإطلاق، لافتًا إلى أنه تم إنجاز هذا العمل والانتهاء منه فى وقت قياسى، وقام بافتتاحه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع عبدالمجيد، أنه تم أيضًا افتتاح أول معمل لإنتاج الأعداء الحيوية لدودة الحشد الخريفية في محطة بحوث شندويل بسوهاج، وذلك في اطار التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

وأكد مدير المعهد، أنه تم إدراج العديد من الأنشطة الميدانية في محافظات سوهاج وقنا، التي تم تنفيذها في الموسم الصيفي لعام 2021، شملت تلك الأنشطة دعم المزارعين وبناء قدراتهم لفهم سلوك دودة الحشد الخريفية وابتكار طرق لإدارة المكافحة المتكاملة لتلك الآفة المستجدة، إضافة إلى المشاركة في فعاليات حفل تخرج مدارس المزارعين الحقلية في جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا بمحافظة قنا، خلال الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أنه تم الافتتاح الرسمي لأول معمل لإنتاج الأعداء الحيوية لدودة الحشد الخريفية في مصر بعد تطوير البنية التحتية لمعامل المكافحة الحيوية بالمحـطة والتجهيزات التى حدثت من ادوات وأجهزة تستخدم للكشف عن وإنتاج الأعداء الحيوية لدودة الحشد الخريفية فى البيئة المصرية.

ولفت إلى أنه تم حصر الأعداء الحيوية لدودة الحشد الخريفية في محافظة أسوان، حيث تم الكشف لأول مرة عن وجود حالات تطفل من طفيليات محلية على هذه الافة الغازية في طور اليرقة وتم تسجيل 3 طفيليات ضد يرقات دودة الحشد الخريفية بالاضافة الى طفيل التلينومس الذى تم العثور علية وتم التأكد من تعريفيه من خلال قسم بحوث الحصر والتنصيف التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات حيث انه الأكثر فعالية وكفاءة في مكافحة دودة الحشد ويتم تربية وإكثارهذا الطفيل بمعمل الأعداء الحيوية بفرع المعهد بشندويل محافظة سوهاج للحفاظ علي ذريته الوحيدة في مصر للاستفادة منه وإدراجه ضمن عوامل المكافحة الحيوية لدودة الحشد الخريفية.

حضر فعاليات الافتتاح، الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المكتب القطري لمنظمة الفاو في مصر، والدكتور علي سليمان مستشار وزير الزراعة لشئون الصحة والصحة النباتية، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لشئون محطات البحوث والتجارب الزراعية.