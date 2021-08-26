اقتصاد وأسواق

الزراعة: اعتماد المجزر الآلي بالنوبارية للذبيح بغرض التصدير

لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفائتها
الصاوي أحمد 7:00 م, الخميس, 26 أغسطس 21 7:00 م, الخميس, 26 أغسطس 21

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أعلن اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، اعتماد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمجزر الآلي بالنوبارية التابع للصندوق، للذبيح بغرض التصدير.

وأشار صابر الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفائتها، لافتا إلى أنه تم رفع كفاءة صالات الذبيح بالمجزر، وعمل حملات تسويقية بغرض جذب عملاء جدد، للاستفادة من هذه الطاقات.

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وأوضح أنه تم ذبح ٤٥ رأس ضأن، وتم استصدار موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتصديرها الي مملكة البحرين عبر المحجر البيطري في مطار القاهرة، حيث لاقت عمليات الذبيح قبول السلطات المحجرية المختصة في مصر ومملكة البحرين.

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بقلم الصاوي أحمد

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