«الزراعة» : استيراد 74 ألف طن تقاوي بطاطس مستوردة من 8 دول أوروبية



حصلت ” المال ” على تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي يوضح كميات التقاوي التي تم استيرادها خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى 11 ديسمبر الجاري حيث تم استيراد ما يقرب من 74588 طنا مقابل 115254 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة التغيرات المناخية في أوروبا وأيضا صعوبة تدبير العملة الخضراء .

وكشف ” التقرير” أن نسبة التراجع في معدلات الاستيراد وصلت إلي 35.2 % كما تم استيراد 29329 طن من إسكتلندا، 6429 من الدنمارك، و3625 من ألمانيا،والنمسا 535 وبلجيكا 1095 وبولندا 10 أطنان 10948 من فرنسا، و22617 من هولندا.

ونوه التقرير بأن صنف ” كارا ” تم استيراد كميات منه بلغت 21000 طن من دول إسكتلندا والدنمارك وفرنسا وتم استيراد 23000 طن من صنف “إسبونتا ” من الدنمارك وهولندا من إجمالي ما يربو علي 60 صنفا تسمح باستيرادها تشريعات وقواعد الحجر الزراعي، التابع لوزارة الزراعة.

وكشفت جولة قامت بها ” المال ” في الأسواق بالجيزة صعود أسعار البطاطس في الأسواق ليسجل الصنف القديم 30 جنيها مقابل 25 الأسبوع الماضي في المناطق الراقية والبطاطس الجديدة “عروة المنيا والشرقية ” بـ 22 جنيها حيث ترتفع فيها معدلات المواد السائلة والرطوبة بعكس البطاطس القديمة .

وأكد عدد من التجار أن سبب زيادة أسعار البطاطس الخزين ” التلاجة ” هو زيادة السحب الداخلي والخارجي، وتراجع المعروض لا سيما مع زيادة وتيرة التصدير خلال الفترة الماضية .

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام لـ” المال” إن البطاطس الجديدة هي من إنتاج العروة الخريفية إلا أن إنتاجها ومساحتها قليلة ولا تستوعب حجم الطلب في ظل عودة النشاط السياحي الشتوي وكذلك التصدير .

وأضاف أن عروة البطاطس الخريفية التي يتم حصادها حاليا منزرعة بتقاوي ” كسر محلي ” حيث تم حصادها في مايو الماضي وتم تخزينها بواسطة ثلاجات خاصة بحفظ التقاوي بمعاملات معينة .

وأوضح أن موسم زراعة البطاطس المقبل سوف يبدأ في ديسمبر الحالى ويتم الحصاد في مايو من كل عام وهو ما يعرف بالعروة الصيفية ويتم زراعتها بتقاوي أجنبية .

كانت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، قد أعلنت في تقرير لها مؤخرًا، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المُعدّة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو الماضي، تجاوزت المليون طن، وذلك لأول مرة منذ نشأة المشروع في السبعينات.

وأكدت مدير المشروع أن ذلك الرقم يمثل طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المُعدّة للتصدير، حيث بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها حتى يوليو الماضي حوالي 39 ألفا و489 عينة، من بينها حوالي 18 ألفا و163طنا، تمثل637 عينة، تم فحصها خلال شهر يوليو، تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وطبقا لتقرير سباق صادر عن معهد البساتين الذي حصلت “المال ” علي نسخة منه أن مساحة البطاطس خلال العام الحالي سجلت 549 ألف فدان فى العروات الـ3 “الشتوية –النيلية والخريفية ” بمتوسط إنتاج للفدان 12 طن وبإجمالى إنتاج 6.7 مليون طن، كما تم تصدير ما يزيد عن مليون طن للأسواق الخارجية والباقي يتم توجيهه للسوق المحلية .