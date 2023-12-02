«الزراعة»: استيراد 16 ألف طن من تقاوي البطاطس

حصلت “المال” على تقرير صادر عن وزارة الزراعة يوضح كميات التقاوي التي تم استيرادها، خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى الآن، حيث تم استيراد ما يقرب من 16026 طنًّا.

وكشف التقرير أنه تم استيراد 8600 طن من إسكتلندا، و1729 من الدنمارك، و1775 من ألمانيا، و1842 من فرنسا، و2080 من هولندا.

ونوه التقرير بأن صنف “كارا” تم استيراد 4082 طنًّا من دول إسكتلندا والدنمارك وفرنسا وإسبونتا، وتم استيراد 3962 طنًّا من دول الدنمارك وهولندا من إجمالي 20 صنفًا يسمح باستيرادها تشريعات وقواعد الحجر الزراعي، التابع لوزارة الزراعة.

وكشفت جولة قامت بها “المال” صعود أسعار البطاطس في الأسواق ليسجل الصنف القديم 25 جنيهًا مقابل 20 جنيهًا الأسبوع الماضي والبطاطس الجديدة “عروة المنيا والشرقية” بـ18 جنيهًا.

وكشف عدد من التجار أن سبب زيادة أسعار البطاطس الخزين “التلاجة ” هو زيادة السحب الداخلي والخارجي، وتراجع المعروض.

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، في تقرير لها مؤخرًا، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المُعدّة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو الماضي، تجاوزت المليون طن، وذلك لأول مرة منذ نشأة المشروع في السبعينات.

وأكدت مدير المشروع أن ذلك الرقم يمثل طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المُعدّة للتصدير، حيث بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها حتى يوليو الماضي حوالي 39 ألفًا و489 عينة، من بينها حوالي 18 ألفًا و163طنًّا، تمثل637 عينة، تم فحصها خلال شهر يوليو، وذلك تمهيدًا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.