الزراعة: استيراد 133 ألف طن تقاوي بطاطس من 9 مناشئ أوروبية

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وصول 133475 طنا من تقاوي البطاطس الأوروبية المخصصة لموسم 2022 – 2023 فى الفترة من 31 أكتوبر الماضي حتى 17 ديسمبر الجاري.

وكشف التقرير الذي اطلعت «المال» على نسخة منه، أن شحنات التقاوي مستوردة من هولندا وبجيكا واسكتلندا والدنمارك وفرنسا ولوكسمبورج وألمانيا وانجلترا وبولندا ، لـ65 صنفًا من التقاوي المعتمدة، بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار تقريبا، إذ يبلغ متوسط سعر الطن 600 دولار فى الشحنات.

وأشار التقرير إلى أنه تم استيراد 51650 طنا من اسكتلندا، و9665 طنا من الدنمارك و6122 طنا من ألمانيا، و270 طنا من النمسا، و125 طنا من إنجلترا ، و675 من بولندا .

وأوضح أنه تم استيراد 3094 طنا من بلجيكا و15272 طنا من فرنسا و225 من لوكسمبورج وهولندا 46377 طنا.

ولفت إلى أن صنف تقاوى «الكارا» هو الأعلى وصولا بكميات سجلت 33.5 ألف طن، تلاها صنف «اسبونتا» بكميات 32.5 ألف طن من إجمالي الكميات.

وكشف التقرير أنه تم استيراد 20.2 ألف طن من صنف “هيرميس” و” ليدي روزيتا” 7.3 الف ،و”السانتانا “5.1 ألف و”كروز ” 4.4 ألف طن.

ولفت التقرير إلى أنه تم استيراد 2.8 ألف طن من صنف “ديامونت ” و”اريزونا ” 1.9 الف و”سيلاني ” 1.7 الف و”أجريا ” 1.2 الف طن كما تم استيراد 21 ألف طن من باقي الأصناف الأخرى.

وأوضح أن صنفي “اسبونتا وكار ” استحوذتا علي 50 % من إجمالي المستورد بقيمة 66 % ، كما تمثل واردات تقاوي البطاطس المخصصة للتصنيع 40.5 طن تمثل 30 % من الواردات.

ومن المرتقب بعد ذلك أن تتم زراعة تلك التقاوى فى ديسمبر المقبل، ضمن العروة الصيفية التى يتم حصادها فى مايو المقبل.

وذكرت المصادر أن واردات تقاوى البطاطس ستستمر لمدة 15 يوم أخري قادمة ،ومن المتوقع أن ترتفع إلي 160 ألف طن مقارنة بكميات العام الماضى التى بلغت 140 ألف طن بالكامل الإقبال على زراعة البطاطس مع ارتفاع سعرها فى الأسواق المحلية والخارجية.

ونشرت «المال» مؤخرا أن شحنات تقاوى البطاطس التى وافقت وزارة الزراعة على استيرادها لصالح الشركات والمزارعين، منذ بدء تلقى الطلبات يوليو الماضى حتى ختام أغسطس، سجلت 310 آلاف طن.

وتتباين أسعار البطاطس فى الأسواق المصرية خلال الساعات الماضية وسجل الطن بسوق العبور ما بين 4 آلاف جنيه إلى 10 الآف حسب الجودة، وللمستهلك المحلى بين 8 جنيهات للكيلو للأصناف الجديدة (الخريفية) و10 جنيهات للانواع الصيفية.

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك انخفاض في أسعار البطاطس بقيمة 2000 جنيه في الطن نتيجة زيادة العروض .

وأفاد أبو صدام لـ” المال” أن هناك إرتفاعا فى سعر تقاوى البطاطس الموسم الحالى بقيمة لا تقل عن 7آلاف جنيه فى الطن عالى الجودة، حيث يسجل صنف “كار”” 32 ألف جنيه، مقابل 26 ألفا خلال الموسم الماضي.

يذكر أن مساحة البطاطس فى مصر تتراوح سنويا بين نصف مليون إلى 650 ألف فدان سنويا، وتزرع خلال عدة عروات (مواسم) وأبرزها الحالية التى تُزرع فى يناير وتجمع فى مايو ويونيو من كل عام، وأيضا هناك «النيلية» و«الخريفية» خلال شهور الصيف والخريف.