الزراعة: استيراد عجول للتسمين بـ250 مليون جنيه لبيعها بأسعار مخفضة

متابعات:قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن المواطن يشعر بشكل جيد بخفض الأسعار على الكثير من المنتجات، وهذا واضح عند مقارنة الأسعار هذا العام بالماضي، لافتة إلى أن الوزارة قامت بزراعة 500 ألف فدان ذرة، وهذا الأمر ساهم في تخفيض أسعار اللحوم.وتابعت محرز خلال حوارها مع فضائية «الم

متابعات: قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن المواطن يشعر بشكل جيد بخفض الأسعار على الكثير من المنتجات، وهذا واضح عند مقارنة الأسعار هذا العام بالماضي، لافتة إلى أن الوزارة قامت بزراعة 500 ألف فدان ذرة، وهذا الأمر ساهم في تخفيض أسعار اللحوم.





وتابعت محرز خلال حوارها مع فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن الوزارة تعمل على إتاحة فرص العمل على إتاحة المنتجات من الثروة السمكية والدواجن واللحوم بأسعار معتدلة.

ولفت إلى أن جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الزراعة سيستورد عجولا للتسمين بقيمة تصل لـ250 مليون جنيه لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.