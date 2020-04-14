اقتصاد وأسواق

«الزراعة»: استمرار غلق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك خلال أعياد الربيع

تحسبا لكل أشكال الزحام والتكدس، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.
الصاوي أحمد 2:20 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20 2:20 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

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أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة في جميع المحافظات خلال أعياد شم النسيم تحسبا لكل أشكال الزحام والتكدس، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه لن يتم فتح حدائق الحيوان والأورمان والأسماك وباقى الحدائق التابعة لوزارة الزراعة أمام المواطنين خلال أعياد الربيع في ظل الظروف الراهنة وحرصا على سلامتهم.

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid 19)، وضمن ما تتخذه وزارة الزراعة من إجراءات وتدابير بكل الهيئات التابعة لها.

وزير الزراعة ناشد المواطنين الالتزام بتلك التعليمات حرصا على الصحة العامة وتنفيذ كافة التعليمات الطبية لمجابهة الفيروس.

ومن ناحيته أكد د محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان انه يتم تطهير وتعقيم حديقة الحيوان والحيوانات بشكل دوري مرتين في الاسبوع كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لوقاية الموظفين من فيروس كورونا.

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بقلم الصاوي أحمد

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