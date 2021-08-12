الزراعة :استلام «قطن الإكثار» من المزارعين مطلع سبتمبر

بدأت وزارةالزراعة في الاستعداد لاستقبال قطن الإكثار الذي بدأت مراحل حصاده من محافظات الوجه القبلي مثل الفيوم والمنيا ، عبر تحديد الحلقات لتجميع الاقطان علي أن يتم فتح الباب لتوريد المحصول مطلع سبتمبر المقبل .

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة عبر قطاع الخدمات الزراعية ان مديريات الزراعة المعنية بدأت في استلام المحصول عبر تحديد اماكن تواجد الحلقات التي يرد لها المحصول من المحافظات .

وأشار التقرير إلى أن الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم عقد اجتماعا بقاعة الاجتماعات بالمديرية بشأن تنظيم فتح حلقات استلام القطن الإكثار، بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس عزت قنديل مدير عام التعاون والمهندس مجدي ابو السعود مدير عام جمعية المحاصيل الزراعية بالفيوم ومديري الإدارات ورؤساء المشتركات وجمعيه تسويق المحاصيل برئاسه المهندس مساعد أحمد مساعد رئيس مجلس إدارة الجمعية

وأضاف التقرير أنه تم تحديد عدد 10حلقات لتجميع اقطان الإكثار في المراكز الأربعه اطسا وطاميه وسنورس والفيوم من المزارعين موزعة وفقا للمساحات المزروعة بالقطن ،وتفتح مراكز التجميع أبوابها بداية من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل.