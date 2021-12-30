اقتصاد وأسواق

«الزراعة»: ارتفاع واردات تقاوى البطاطس إلى 120 ألف طن

منذ أكتوبر.. بزيادة 11 ألف طن على العام الماضى
الصاوي أحمد 10:04 ص, الخميس, 30 ديسمبر 21 10:04 ص, الخميس, 30 ديسمبر 21

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أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة، ممثلة فى إدارة الحجر الزراعى، ارتفاع واردات تقاوى بطاطس من المناشئ الأوروبية إلى 120 ألف طن منذ أكتوبر الماضى وحتى 25 ديسمبر الحالى، مقارنة بـ109 آلاف طن خلال نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة 11 ألف طن.

وأوضح التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه أن كمية تقاوى صنف الاسبونتا بلغ 43 ألف طن، بزيادة 10 آلاف طن تقريبًا على العام الماضى، كما بلغ صنف الكارا 20 ألف طن، مقارنة بالعام الماضى الذى بلغ 23500 طن تقريبا.

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وأفاد التقرير بأن هذه الكميات التى دخلت البلاد من إجمالى 182 ألف طن تمت الموافقة عليها فى السابق، والتى تمثل طلبات شركات الاستيراد، والتى وافقت عليها الوزارة رسميًا، مقارنة بنحو 108 آلاف طن نفس الفترة العام الماضى، بزيادة 12 ألف طن تقريبًا.

يذكر أن جمعية منتجى البطاطس التابعة لوزارة الزراعة تستهدف وصول مساحة البطاطس إلى 375 ألف طن خلال العام المقبل.

ويتم استخدام تقاوى البطاطس المستوردة فى العروة الصيفية التى تزرع خلال الفترة الحالية وتجمع فى مايو ويونيو من كل عام، كما تستخدم البطاطس المنتجة منها كتقاوى أيضًا فى العروات التالية، ويعتمد على ثمارها فى تصدير كميات كبيرة للخارج.

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وفى سياق متصل، شهدت أسعار البطاطس تباينًا فى الأسواق -طبقا لعدد من التجار- ليتراوح الطن من 2000 إلى 3000 جنيه، بتراجع 1000 جنيه فى الطن، بينما يتراوح للمستهلك ما بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، ومن المرتقب أن تنخفض أسعار التجزئة فى الفترة المقبلة.

كان تقرير صادر عن وزارة الزراعة -ممثلة فى إدارة الحجر الزراعي- قد أعلن عن وصول 114 ألف طن تقاوى بطاطس منذ أكتوبر وحتى 20 ديسمبر 2021 من مناشئ أوروبية، مقارنة بنحو 102 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

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وتشهد الفترة الحالية تفاوتًا فى الإقبال على زراعة المحصول بين المزارعين نتيجة ارتفاع تكاليف الفدان فى الفترة الحالية إلى 66 الف جنيه؛ إذ تشمل الزيادة فى تكلفة التسميد وأسعار التفاوى المستوردة وتكلفة الزراعة المختلفة.

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بقلم الصاوي أحمد

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