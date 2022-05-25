الزراعة: ارتفاع  كميات البطاطس القابلة للتصدير إلى 733 ألف طن

أكد تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة أنه تم فحص 38336 عينة منذ بداية العام الحالى لتصدير محصول البطاطس للخارج تعادل 733 ألف طن قابلة للتصدير، ضمن مشروع مكافحة العفن البنى، منذ بداية العام الجارى، بزيادة %26 عن العام الماضى.

وقال الدكتور أحمد عصام، مدير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة لجريدة «المال» إن الكميات خلال العام الماضى والمقابلة لنفس الفترة سجلت 33 ألف عينة كانت معدة للتصدير آنذاك تعادل 581 ألف طن .

وينفذ مشروع مكافحة العفن البنى على محصول البطاطس القابل للتصدير عبر الإشراف على مراحل الزراعة المختلفة ومنح موافقات للتصدير من خلال تحليل عينات ممثلة للمزارع بشكل مستمر حتى الجمع والحصاد.

فى سياق مواز، تجاوزت الصادرات الزراعية الطازجة 3 ملايين طن منذ بداية العام وحتى الآن مقابل تصدير 5.6 مليون طن خلال العام الماضى بالكامل بقيمة 2.4 مليار دولار.

وأكد تقرير صادر عن الحجر الزراعي، أنه منذ عام 2018 وحتى الآن تم فتح أكثر من 55 سوقا تصديرية على الرغم من أن فتح سوق واحد قد يستغرق عامين.

وأشار الدكتور أحمد العطار، مدير إدارة الحجر الزراعى إلى أهمية معامل وزارة الزراعة والتى لعبت دورًا هاما فى تطبيق منظومة تكويد المزارع التصديرية.

ولفت إلى المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والمعمل المركزى للمبيدات وجهودهما فى دعم منظومة الصادرات الزراعية المصرية من خلال الفحص الدقيق للعينات التى يتم فحصها لحماية المواطن المصرى من أى أخطار تنشأ من وجود ملوثات بيولوجية أو سموم فطرية أخرى.

وأوضح أنه خلال الفترة الحالية يتم العمل على فتح 15 سوقا أخرى أمام الصادرات الزراعية المصرية خاصة فى دول شرق آسيا.

جدير بالذكر أن صادرات المنتجات الزراعية المصرية خلال العام الماضي، ولأول مرة تتجاوز 5 ملايين و640 ألفًا و144 طنًا من المنتجات الزراعية المختلفة.