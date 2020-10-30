الزراعة : ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الآن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الآن .

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 28 أكتوبر الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و532 ألفا و 745 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.



وأشار بيان لوزارة الزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و 400 ألف 613 طن ، بالإضافة إلي تصدير 687 ألفا 203 أطنان بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 359 ألفا و837 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألفا و 828 طن، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 75 ألفا و 565 طن.

ونوه بأنه بينما احتلت صادرات مصر من المانجو المركز السادس بإجمالي 36 ألفا و768 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السابع بإجمالي 34 ألفا و951 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 ألفا و 761 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي 17 ألفا و 169 طن.

بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6142 طن ، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3536 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 3018 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1320 طن.