الزراعة: ارتفاع صادرات مصر إلى 4 ملايين طن خلال 6 أشهر

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 29 يونيو 2021، بزيادة قدرها 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال “لقصير إن الصادرات بلغت 4 ملايين و17 ألف و902 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونًا و722 ألف 115 طن، بالإضافة إلي تصدير 619 ألف 7627 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 405 آلاف و287 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 151 ألف و471 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 111 ألفاً و481 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 21 الف و968 طن .

بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 19 ألفا و568 طنًا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و342 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 16 ألفا و429 طنا، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 آلاف و185 طنا.

وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 آلاف و935 طنا، وحصل البطيخ على المركز الثاني عشر بإجمالي 7 آلاف و310 أطنان، بينما حصل الرمان على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و538 طنا، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5 آلاف و186 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 768 طنا.