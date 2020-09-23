«الزراعة» : ارتفاع حجم صادرات الخضار والفاكهة إلى 4.2 مليون طن حتى الآن

أكد تقرير صادر عن إدارة الحجر الزراعي أن حجم الصادرات الزراعية منذ يناير حتى الآن بلغت ما يقرب من 4.2 مليون طن.

وأبرز الصادرات تتنوع ما بين الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصولياء والثوم والفراولة.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية وحتى أمس، حققت ما يقرب من 4 ملايين و200 ألف طن لجميع الأصناف المصدرة، وجارٍ الشحن للعديد من الأصناف في الموسم الصيفى.

وأضاف “العطار”، في تصريحات لـ”المال”، أن هناك تدفقًا ملحوظًا لجميع الصادرات الزراعية المصرية لجميع الأسواق العالمية، رغم ازمة كورونا أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلى 30٪.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها مؤخرًا أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليًا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية.

موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة، حفاظًا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.

وأشارت الوزارة، إلى أن مفتشي الحجر الزراعى يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ.

كما أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تمامًا أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع، وهي مازالت في الحقول والمزارع، إضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وأن الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلية أو للتصدير.