الزراعة: ارتفاع التعديات على الأراضي الزراعية إلي مليون و770 ألفًا

الصاوي أحمدأظهر تقرير رسمي، أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن معدلات التعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى بداية أكتوبر، ارتفاع حجم التعديات لمليون 770 ألفًا، للتعد بالبناء على الأراضى الزراعية، أو التبوير، أو التسوير، على مساحة 78 ألفا 610أ

الصاوي أحمد

أظهر تقرير رسمي، أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن معدلات التعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى بداية أكتوبر، ارتفاع حجم التعديات لمليون 770 ألفًا، للتعد بالبناء على الأراضى الزراعية، أو التبوير، أو التسوير، على مساحة 78 ألفا 610أفدنة.

و أكد التقرير أنه أزيل مايقرب من 421 ألف حالة تعد على مساحة 24 ألف فدان، بمختلف المحافظات بنسبة إزالة قرابة 25%.

وأكد صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة، أن الوزارة لا تصادر الأراضى الزراعية المتعدى عليها،لكنها تقترح وفقا لتعديلات قانون حماية الأراضي الجديد الذي يدرس حاليا أن تنتزع من المعتدي، وتخصص للنفع العام.

وأوضح الحداد لـ”المال”، أنه يجب التحقق من التعدى فعليًا من خلال لجنة معنية ، تضم وزارات الزراعة، والتنمية المحلية والداخلية، وتقدير قيمة المخالفة وطرق التعامل معها .