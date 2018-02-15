الزراعة: اتفاقية لتكثيف التعاون بين مصر وإيطاليا بمجال الثروة الحيوانية

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى حاليا إعداد مشروع اتفاقية لتكثيف التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال تنمية الثروة الحيوانية، خاصة أن إيطاليا تقوم بالفعل بتقديم الدعم لعدد من المشروعات لرفع قدرات المرأة الريفية وتحقيق التنمية الزراعية في مصر.وقال وزير

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى حاليا إعداد مشروع اتفاقية لتكثيف التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال تنمية الثروة الحيوانية، خاصة أن إيطاليا تقوم بالفعل بتقديم الدعم لعدد من المشروعات لرفع قدرات المرأة الريفية وتحقيق التنمية الزراعية في مصر.

وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بروما، إن هناك آفاقا واسعة للتعاون مع إيطاليا في كافة المجالات المرتبطة بقطاع الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، خاصة مع ما تتمتع به إيطاليا من خبرات واسعة وتقنيات عالية في هذا المجال.

وأوضح البنا أن ضمن بنود هذا الاتفاق زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية وانسيابها بين البلدين، لافتا إلى أن اختلاف المواسم الزراعية يعطي فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية الزراعية عالية الجودة إلى إيطاليا خاصة مع الجهود المبذولة لإعادة إحياء الممر الأخضر لنقل الصادرات الزراعية المصرية إلى أوروبا من خلال إيطاليا.

وأشار وزير الزراعة إلى أن زيارته الحالية لإيطاليا، للمشاركة في اجتماعات مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تأتي في توقيت هام تولي فيه الحكومة المصرية أولوية قصوى لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في مصر وتحسين أوضاع الأمن الغذائي إيمانا منها بأن ذلك يعتبر مدخلا هاما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إطار خطة الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية 2030.

وأوضح أن خطة الحكومة المصرية تعتمد على عدد من المحاور أهمها: زيادة المساحة الزراعية من خلال المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان، وزيادة الإنتاجية الزراعية والسمكية من خلال عدد من المشروعات أبرزها مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي، فضلا عن التوسع في مجال الصوب الزراعية ورفع مستويات الحماية الاجتماعية وبرنامج التغذية المدرسية.

وأكد الوزير أن التعاون بين مصر والمنظمات الدولية الثلاث في روما: منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يسير بخطى ثابتة، مشيرا إلى أن مشروعات الصندوق في مصر تتميز بدرجة عالية من الاستمرارية والتركيز، حيث حققت نتائج إيجابية واضحة فيما يتعلق بتحسين النظم الزراعية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الزراعية في مصر.