اقتصاد وأسواق

الزراعة: إنشاء مزرعة سمكية في محافظة جنوب سيناء

افتتاح مزرعة للإنتاج السمكي في سيناء
الصاوي أحمد 1:01 م, الأحد, 23 أغسطس 20 1:01 م, الأحد, 23 أغسطس 20

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أكد المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية بمركز البحوث الزراعية أن الإدارة قامت بإنشاء مزرعة سمكية مكونة من عشرة أحواض دائرية سعة الحوض 30 متر مكعب من المياه وبدء إنشاء المزرعة الثانية التابعة لمركز البحوث بمدينة نويبع.

وأضاف الدسوقي إن الزراعة المحمية قامت بعمل الصيانة اللازمة للعشرة أحواض والتشغيل التجريبى ثم استزراع الأحواض بالزريعة صنف بلطى وحيد الجنس.

وأوضح أن ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبناءا على الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين قيادات وزارة الزراعة ومحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأضاف الدسوقي أن الإدارة تقوم أيضا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصوب الزراعية التابعة لها في جنوب سيناء لإنتاج احتياجات أهالي سيناء من الغذاء.

وجدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عقدا اجتماعا الأسبوع الماضي، بمقر وزارة الزراعة وبحضور قيادات الوزارة والمحافظة لبحث آفاق زيادة التنمية الزراعية وإنشاء مزارع للإنتاج الحيواني والثروة السمكية والداجنة وتشجيع الاستثمار الزراعي في سيناء.

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بقلم الصاوي أحمد

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