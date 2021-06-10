الزراعة: إنشاء مراكز خدمية بتكلفة 1.2 مليار جنيه في 196 قرية

في إطار مشاركة الوزارة في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري

أكد السيد القصير وزير الزراعة أنه في إطار مشاركة الوزارة في مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري، تم حصر 196 قرية مستهدفة يتوافر بها مساحات تابعة لوزارة الزراعة تكفي لإنشاء مراكز خدمات زراعية بتكلفة حوالي 1.2 مليار جنيه.

وقال القصير ‏ في تصريحات له اليوم ، إنه ولأول مرة يتم تنفيذ الزراعة التعاقدية هذا العام وتستهدف زراعة 250 ألف فدان من الفول الصويا بسعر 8000 جنيه للطن، وعباد الشمس لمساحة 100 الف فدان بسعر 8500 جنيه للطن، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2021 لصالح الشركة على كمية 150 ألف قنطار.

وأضاف القصير أن المرحلة القادمة ستشهد استكمالا لمسيرة الإنجازات حتى تنعم مصر وشعبها العظيم بالخير والنماء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.