الزراعة : إنتاج 13 مليون طن من سكر القصب العام الحالي

تتوقع وزارة الزراعة وصول إنتاجية قصب السكر في مصر إلى 13 مليون طن تنتج مليون طن سكر، فضلا عن منتجات أخرى أهمها المولاس والكحول خلال الموسم الجاري.

ومن جانبه، أكد الشافعي حسن عضو جمعية منتجي قصب السكر لـ”المال” أن المساحة المنزرعة بالتقاوي الجديدة وهي جيزة 4 تصل إلى 400 فدان، وهي تكفي لزراعة 3000 فدان تقريبا خلال الموسم المقبل.

يذكر أن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية قد قام بمرافقه الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية والدكتور أيمن حسني مدير معهد المحاصيل السكرية ،وبعض قيادات الوزارة والمركز بزيارة إلى محافظات الصعيد بداية من أسوان حتى المنيا لتفقد المحاصيل الشتوية والاطمئنان عليها خلال هذه الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليا .

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في مجلس المحاصيل السكرية أن هناك خطة لتأهيل زراعة محصول القصب في محافظات الصعيد والتي يتم تطويرها حاليا عبر استحداث الزراعة بنظام الشتلات وباستخدام أساليب الري الحديث الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية الفدان من 40 حتى 60 طن كما يسهم في ترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج والمكافحة وايضا توفير الأسمدة.

وعقد رئيس مركز البحوث الزراعية أيضا عدة اجتماعات وندوات مع الباحثين والمزارعين لتوعية بأهمية المشروع القومي لتطوير الري ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة باستنباط أصناف جديدة وأساليب زراعية حديثة للمحاصيل شرهة المياه.

وأكدت وزارة الزراعة أنه لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، واصل معهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، نشر وزراعة أصناف جديدة لقصب السكر، وتدعيم مزارعي القصب الملتزمين بزراعة الصنفين بخدمات وتقاوى بالمجان، بهدف زيادة الانتاج المحلى والحد من الاستيراد وترشيد استهلاك المياه، وبديلا لصنف س “9” الذى يزرع منذ 1983.

وأوضح التقرير أن تعميم زراعة قصب الشتل ترفع إنتاجية مصر من السكر بنسبة 50%لان متوسط إنتاجية الفدان سترتفع الي 60طن مقابل 40طن .

وقال تقرير المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية إنه تم تقديم دعم لمزارعي قصب السكر، من خلال تحمل الوزارة تكاليف المكافحة المتكاملة لآفات القصب الحشرية والمرضية مجانا لكل مساحة القصب البالغة 320 ألف فدان وتكاليف تجهيز وتحسين التربة لمساحات الغرس (11-13 ألف فدان سنويا) بدعم يصل من 50 – 70% من التكلفة والباقي من شركات السكر .

وأضاف التقرير، أنه تم دعم وزارة الزراعة (بالاشتراك مع شركات السكر) التوسع فى زراعة الأصناف الجديدة (جيزة 3 وجيزة 4 وس9 المحسن) بقيمة 5000 جنيه للفدان تشجيعًا للفلاح للتوسع فى زراعة الأصناف المحسنة، كما تتبنى الوزارة حاليًا خطة لتطوير زراعة وتحسين إنتاج قصب السكر، من خلال إدخال نظام الزراعة بالشتل مع تطوير نظم الري.

قال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات لـ”المال”، إنه يتم حاليا نشر صنف جديد لقصب السكر جيزة 3 وجيزة 4 بديلا عن صنف س9 لرفع إنتاجية السكر من وحدة المساحة المنزرعة وترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى، وتحقق أعلى ربح للمزارع وتقلل تكلفة الإنتاج.

وأشار عبد الجواد أن تدعيم مزارعى القصب بالخدمات المجانية، بهدف تشجيعهم على استبعاد الأصناف منخفضة الإنتاجية، وزراعة الأصناف الجديدة، مشددا على تدعيم مزارعى القصب بالخدمات المجانية، بهدف تشجيعهم على استبعاد الأصناف منخفضة الإنتاجية، وزراعة الأصناف الجديدة.

وأضاف رئيس المحاصيل السكرية، أن نشر صنفين جديدين وخاصة جيزة “3” يعطى إنتاجية كبيرة من القصب والسكر، ويزرع حاليا ويوفر المياه بنسبة 20% ومبكر رالنضج، بالإضافة إلى إدخال صنف جيزة “4” قادر على إعطاء إنتاجية كبيرة بخلاف الصنف س9، وقال: على الرغم أن هناك برامج توعوية بالأصناف الجديد في الحقول وتوزيع صنف تقاوى صنف 3 بالمجان، مؤكدا أن ثقافة الفلاح لا بد أن تتغير.

وأكد مصطفى عبد الجواد، أنه تشجيعيا للمزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة بزراعة الصنفين يتم تدعيمها بـ5 آلاف جنيه عن كل فدان فى شكل خدمات سواء حرث ومكافحة الآفات والتقاوى، من خلال صندوق دعم مزارعى قصب السكر تتحمل وزارة الزراعة 50% وشركة السكر للصناعات التكاملية 50%، حيث تم صرف تقاوى صنف جيزة “3” بالمجان من محطات البحوث التابع لمعهد المحاصيل السكرية، وجيزة 4 من محطات البحوث التابع للمعهد، من كومبو باسوان، وشندويل بسوهاج، والمطاعنة بالأقصر، وملوى بالمنيا .