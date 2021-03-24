«الزراعة»: إنتاج 1.4 مليار طائر سنويا و57% اكتفاء ذاتيا في اللحوم

قال الدكتورعبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الثروة الحيوانية تشهد طفرة واهتماما من القيادة السياسية من خلال المشروعات والمبادرات الجديدة لتنميتها.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أن مشروع البتلو وطرح الأماكن الجديدة للاستثمار في مجال الإنتاج الداجني دعَم صناعة الدواجن، لافتا إلى أن هناك طفرة في تنمية الثروة السمكية وتضاعف الكميات المنتجة محلياً، مشيرا إلى أن الخدمات البيطرية هي حائط الصد لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوافدة أو العابرة للحدود أو المستوطنة.

وأشار عبد الحكيم إلى أن هناك إجراءات احترازية أخذتها الدولة في 2020 واستكملت في 2021 لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية، موضحا أن مرض الحمى القلاعية تحت السيطرة ونتابع الحملات القومية للتحصين، ولدينا 27 مديرية بيطرية تتابع حملات التحصين وهناك لجان متابعة لرفع مستوى مناعة الحيوان، مؤكدا انحصار مرض الحمى القلاعية 2020/2021 من خلال مشاركة المربيين كان أساساً في نجاح عملية التحصين.

وأكد رئيس الخدمات البيطرية، أن مرض الحمى القلاعية مرض سريع الانتشار والوبائية، ولدينا القدرة على التشخيص المبكر للأمراض الوبائية، حيث ظهرت في 2020 عترة للحمى القلاعية ولكن تم رصدها مبكراً من معامل وزارة الزراعة المختصة،ز

وأوضح أنه يتم الاعتماد في برامج التحصين على اللقاحات البيطرية المنتجة محلياً والخاصة، كما أن كل اللقاحات التى نستخدمها لكافة الأمراض لقاحات منتجة محليا، وتابع أنه لدينا معامل مختصة تعمل على تقييم اللقاحات البيطرية.

وأشار إلى أن اللقاحات البيطرية المنتجة محلياً والمستوردة لا يتم استخدامها في الحقن إلا اذا ثبتت كفاءتها، ولدينا معامل متخصصة بوزارة الزراعة لاختبار اللقاحات البيطرية للتعرف على كفاءتها وخلوها من الملوثات.

وقال عبد الحكيم ، إن مديريات الطب البيطري لديها ثلاجات حفظ وسيارات مجهزة لنقل اللقاحات البيطرية، واللجان البيطرية لديها أدوات مجهزة لحماية اللقاح أثناء التحصين، لدينا أرصدة من لقاحات تحصين الحيوانات ولا يوجد عجز في الأرصدة سواء حيوانات كبيرة أو مزرعة، لدينا أرصدة لقاحات كافية لتحصين الدواجن والماشية لمده 5 إلى 6 شهور قادمة.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن إنتاج مصر من الدواجن بلغ 1.4 مليار طائر سنويا، حيث يتم توفير جميع اللقاحات البيطرية سواءً المستوردة أو المحلية لتحصين الطيور وسط رقابة مشددة، وتابع ليس لدينا أي مشاكل في توفير اللقاحات البيطرية، وننسق مع شرطة المسطحات البيئية للتفتيش الدوري على منافذ بيع وتداول اللقاحات والأدوية البيطرية ، واتخاذ جميع الإجراءات وعقوبات صارمة تجاه بيع اللقاحات المخالفة تصل لحد الغل.

وأكد عبد الحكيم، أننا نساعد على تسجيل الأدوية البيطرية ونعمل على الخطة الاسترادية للأدوية البيطرية، واللقاحات المستوردة يتم التحفظ عليها والتأكد من صلاحيتها، ولدينا أقدم معامل متخصصة لتقييم اللقاحات البيطرية وهي معتمدة دولياً، وجمعيات المجتمع المدني “مصر الخير” لها دور في التعاون في تطوير الوحدات البيطرية.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة لها دور كبير في تطوير الوحدات البيطرية بجميع المحافظات، وتعد الوحدات البيطرية هي البوابة التى نقدم من خلالها الخدمات البيطرية حفاظاً على الثروة الحيوانية، إضافة إلى أن المحاجر البيطرية أحد خطوط الدفاع ضد دخول أمراض من الدول المستوردة ، ووصلنا لــ 57%.