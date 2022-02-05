اقتصاد وأسواق

الزراعة: إنتاج مصر من الأسماك 2 مليون طن سنويا

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من "أرقام X الزراعة"
الصاوي أحمد 2:52 م, السبت, 5 فبراير 22 2:52 م, السبت, 5 فبراير 22

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أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من “أرقام X الزراعة”، استعرض خلاله أهم الأرقام والمؤشرات الخاصة بإنتاج الإسماك والثروة السمكية في مصر، من خلال إنفوجراف يوضح هذه الأرقام.

واشار الانفوجراف الى ان انتاج مصر من الاسماك سنويا، يبلغ حوالي ٢ مليون طن، من بينها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و 400 الف طن من المصايد الطبيعية، حيث تحتل مصر المركز الاول افريقيا في الاستزراع السمكي والسادس عالميا في هذا المجال.

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واوضح العدد الجديد، ان مصر حاليا تحتل المركز الثالث على مستوى العالم في انتاج اسماك البلطي. يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.

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بقلم الصاوي أحمد

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