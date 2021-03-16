اقتصاد وأسواق

«الزراعة»: إنتاج طماطم من بذور مصرية 100%

أعلنت وزارة الزراعة إنتاج تقاوي الطماطم محليا
الصاوي أحمد 7:08 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 7:08 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

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نجحت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، في إنتاج طماطم من بذور مصرية 100% ينتج الفدان الواحد 60 طنًا داخل الصوب الزراعية، بما يعادل ضعف الأراضي المكشوفة، ويبلغ ارتفاع العرش نحو 4 أمتار .

وأكدت مصادر في وزارة الزراعة أن البذور الجديدة تُمثل باكورة إنتاج المشروع القومي لإنتاج التقاوي محليا بمركز البحوث الزراعية.

ولفتت المصادر أن ما يميز هذه الهجن المحلية هي تحملها لجميع الظروف البيئية، ومقاومة الأمراض وبإنتاجية بلغت 60 طنا في الفدان، تمثل ضعف إنتاج الأراضي المكشوفة الجيدة، وبالتالي، توفير مئات الملايين من الدولارات وعلى الدولة التي كانت مخصصة للاستيراد.

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ويصل طول التقاوي الجديدة للطماطم المصرية داخل الصوب الزراعية الى 4 أمتار، حيث يعمل المشروع بمتابعة وتكليفات يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحدث إنتاج طماطم مصرية لأول مرة بعد أن كانت مصر تستورد كل التقاوي من الخارج.

وطبقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة فإن هذة التقاوي تتميز هذه بتحملها لأجواء مناخية مختلفة ومقاومة الإصابة بالأمراض، وتتم الزراعة بها حاليا في مصر وفي المزارع المصرية ببعض الدول الأفريقية.

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وتحتل مصر المرتبة الخامسة بين دول العالم في إنتاج بطاقة 6 ملايين طن تزرع على 3 مواسم، ورغم ذلك لا يتم تصدير سوى 3% فقط من الإنتاج.

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بقلم الصاوي أحمد

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