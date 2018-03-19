الزراعة: إنتاجنا للأسماك قفز إلى 1.8 مليون طن في 2017

نائب الوزير:قروض بفائدة 5%لصغار مربو الثروة السمكيةالصاوي أحمدأكدت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة السمكية والحيوانية والداجنة أن إنتاج مصر من الأسماك بلغ عام ٢٠١٧ (1.8) مليون طن ، منها 80% من الاستزراع السمكي ، 20% من المصايد الطبيعية . جاء ذلك خلال جولة قام

نائب الوزير:قروض بفائدة 5%لصغار مربو الثروة السمكية

الصاوي أحمد

أكدت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة السمكية والحيوانية والداجنة أن إنتاج مصر من الأسماك بلغ عام ٢٠١٧ (1.8) مليون طن ، منها 80% من الاستزراع السمكي ، 20% من المصايد الطبيعية .

جاء ذلك خلال جولة قامت بها “محرز “لمحافظة الفيوم اليوم حيث قامت ، بالمرور على المزارع السمكية بمحافظة الفيوم والتي تعمل بالنظام المفتوح في أحواض ترابية وكذا الاستزراع المكثف في أحواض أسمنتية.

ويتميز الاستزراع السمكي في أحواض أسمنية بنظام الاستزراع المكثف بزيادة الإنتاج من وحدة المساحة ، والاستغلال الأمثل للمياه حيث أنه يتم إعادة تدوير المياه طوال موسم الاستزراع وكذلك الإنتاج طوال العام.

وأضافت “نائب الوزير” في تصريحات لها أنه يجب الحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل وإعادة تدوير المياه وأن هذه المزرعة مثالاً ونموذجاً قائماً في التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدة المياه والمساحة.

وأكدت على أن الوزارة في الفترة المقبلة ستوجه كافة القائمين بالعمل في مجال الاستزراع السمكي للقيام بالاستزراع السمكي المكثف والشبه مكثف للحفاظ على مواردنا المائية ولزيادة إنتاج مصر من الأسماك.

وتتجه الدولة حالياً إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية ، وكذا الاستزراع السمكي النصف مكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية ولزيادة إنتاجياتنا من الأسماك .

وأوضحت “نائب الوزير” أنه إذا كان هذا النظام الذي تسعى الدولة لنشره مكلفاً على العاملين بمجال الاستزراع السمكي فهناك قروض توفرها وزارة الزراعة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5% فقط لتلك المشروعات لزيادة الإنتاجية في كل مجالات إنتاج البروتين الحيواني أو الدواجن والأسماك؛ لأن ذلك هو ما سيؤدى مستقبلا إلى معادلة السعر مع العرض والطلب