الزراعة: إلقاء 5 ملايين وحدة جمبرى فى بحيرة قارون

متابعاتأكد د عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية وتطوير البحيرات المصرية واستكمالا لخطة الهيئة العامة للثروة السمكية فقد قامت الهيئة بإلقاء عدد 5 ملايين وحدة جمبري في بحيرة قارون.ومن ناحيتها قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة ال

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أكد د عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية وتطوير البحيرات المصرية واستكمالا لخطة الهيئة العامة للثروة السمكية فقد قامت الهيئة بإلقاء عدد 5 ملايين وحدة جمبري في بحيرة قارون.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الهيئة وضعت خطة العام الماضي بتغيير نوع الزريعة في بحيرة قارون الي الجمبري فقط بدلا من البوري والبلطي وذلك للقضاء علي طفيل الايذوبودا والذي تسبب في نفوق أعداد كبيره من البوري والبلطى.

وأضافت محرز أن إلقاء زريعة الجمبرى جاء بعد تطهير البحيرة وبالتزامن مع انشاء الحزام الامن لها.

وقال الدكتور أيمن عمار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أن ذلك يأتي فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة ببحيرة قارون من أعمال تطوير وإنشاء حزام آمن وفلاتير ميكانيكية لتحسين جودة المياه وتقليل نسب التلوث بها وذلك للعمل على عودة البحيرة الى سابق عهدها وأن الزريعة من إنتاج مفرخات مشروع بركة غليون بكفر الشيخ.