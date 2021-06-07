اقتصاد وأسواق

«الزراعة» : إلقاء 2 مليون وحدة زريعة بلطي نيلي بالبحر الفرعونى في محافظة المنوفية

أعلنت وزارة الزراعة إلقاء ملايين الزريعة في المنوفية
الصاوي أحمد 10:29 م, الأثنين, 7 يونيو 21 10:29 م, الأثنين, 7 يونيو 21

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أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بقطاع الثروة السمكية تنفيذًا لتوجيهات فخامة عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بقطاع الثروة السمكية وعمليات التنمية والتطوير بكل البحيرات المصرية.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بإلقاء الذريعة طبقًا لخطة تنمية المسطحات المائية ونهر النيل وفروعه والبحيرات بإجمالي كميات زريعة قدرها 69 مليون وحدة زريعة من أنواع البلطي النيلي والمبروك الفضي ومبروك الحشائش والطوبارة.

من ناحيته أعرب اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن سعادته لما يتم من أعمال تطوير، وأثنى على الأعداد والكميات الحيوية من الأسماك التى تم إلقاؤها بالبحر الفرعوني، ووجّه الشكر لوزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية وجميع العاملين بهذا القطاع على الجهد المبذول.

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وأكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطة تنمية المسطحات بهدف إيجاد فرص عمل للصيادين والمحافظة على المخزون السمكي بالمسطحات المائية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المقاومة البيولوجية بهذه المسطحات.

وأضاف أنه تم بدء تنفيذ إلقاء 20 مليون وحدة زريعة بلطى نيلى ببحيرة ناصر في محافظة أسوان، تلاها محافظات مرسى مطروح والوادى الجديد والغربية والدقهلية والشرقية، واليوم تم تنفيذ خطة الهيئة لتنمية المسطحات بمحافظة المنوفية بإلقاء 2 مليون وحدة زريعة بلطى نيلى بالقرى المطلة على البحر الفرعونى، وسوف نقوم باستكمال باقى الخطة بمحافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ والفيوم.

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وصرح المهندس ثابت السويفى، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، بأنه فى إطار ما يتم من تطوير، فقد تم، صباح اليوم، إلقاء (2 مليون) وحدة زريعة من أسماك البلطى النيلى والسيلفر، بحضور السيد اللواء محافظ المنوفية وعدد من أعضاء المجالس التنفيذية بالمحافظة ومشايخ الصيادين وبعض المهتمين بالصيد بالمحافظة، وأضاف أن الهيئة تعمل على مضاعفة الكميات الملقاة فى البحر الفرعونى، وفقًا لمتطلبات الصيادين بمحافظة المنوفية.

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بقلم الصاوي أحمد

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