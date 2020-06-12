“الزراعة”: إقبال من الفلاحين على زراعة اللوز فى المناطق الحدودية

في إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتقديم الدعم للمزارعين فى المناطق الحدودية ومنها منطقة الساحل الشمالى الغربى ،وتلبية للطلب المتزاين من الفلاحين على زراعته بالمناطق الحدودية، قام مركز التنمية المستدامة بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء بناء على توجيهات الدكتور نعيم مصلحى رئيس المركز بتوزيع 6000 شتلة لوز بالمجان وذلك لزيادة مساحات مزارع اللوز على الأمطار بالمنطقة الساحلية لمحافظة مطروح.

من جانب آخر، قال الدكتور وائل غيث مدير الدعم الفنى بمركز التنمية المستدامة بمطروح إن مركز البحوث التطبيقية بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء يقوم على نشر أصناف ” أمهات اللوز” المتحمل للجفاف على المزارعين، وذلك بالمجان للفئات التي لديها قدرة على توفير بعض الريات التكميلية بمياه الأمطار المخزنة فى الآبار النشو لهذه الأصول ، كما أوضح أن هذه الأصناف تحتاج إلى التربية لمدة موسمين أو ثلاثة حسب الرعاية المقدمة لها، ثم يتم تطعيمها فيما بعد بأى من الأشجار من عائلة الفواكه ذات النواة الحجرية الشهيرة ومنها الخوخ و اللوز الحلو و البرقوق والمشمش والنكتارين .

وأشار المهندس محمود عيد- مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح إلى أن توزيع الشتلات يتم فى إطار خطة زمنية وبواقع 50 شتلة للمزارع تكفى لزراعة فدان بأشجار اللوز اعتمادا على الأمطار والرى التكميلى ويتم الإعلان عن كميات الشتلات التى يتم إنتاجها أولاً بأول .