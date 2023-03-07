الزراعة: إقبال كبير على معرض «خير مزارعنا لأهالينا» بحديقة الأورمان فى الجيزة

شهد معرض وزارة الزراعة “خير مزارعنا لأهالينا” إقبالا كبيرا من المواطنين خلال ثاني يوم افتتاحه بحديقة الأورمان بالجيزة حيث يحتوى المعرض على جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون، بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة لا تقل عن 25%.

كما شهد مهرجان التمور المقام بالأرومان أيضا إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم قبل الشهر الكريم.



وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد قاموا أمس بافتتاح ‏معرض وزارة الزراعة “خير مزارعنا لأهالينا” في حديقة الأورمان بالجيزة بمشاركة 45 منفذا للمنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك.

كما تفقدوا أيضا معرض التمور المقام بالحديقة بمشاركة حوالى 40 عارضا.

والجدير بالذكر أن معرض السلع الغذائية مفتوح يوميا أمام المواطنين من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء والمعرض مستمر طوال شهر رمضان الكريم بحديقة الأورمان بالجيزة.