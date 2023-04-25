«الزراعة»: إقامة معرض «خير مزارعنا لأهالينا» بالتزامن مع مهرجان زهور الربيع

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإقامة معرض خير مزارعنا لأهالينا على هامش معرض زهور الربيع والمزمع انطلاقه منتصف مايو القادم في المتحف الزراعي بالدقي.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة، إن مبادرة وزارة الزراعة “خير مزارعنا لأهالينا” معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقه الأورمان وسيعقبه معارض أخرى ببعض المحافظات.

وأضاف “صالح” أن معرض خير مزارعنا لأهالينا سوف يقام على مساحه 600 م وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعي ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.