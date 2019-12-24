الزراعة: إقامة مشروع زراعى متكامل فى الوادى الجديد على مساحة 5 آلاف فدان

تستعد وزارة الزراعة لبدء تنفيذ خطة استصلاح وزراعة 5 آلاف فدان، فى محافظة الوادى الجديد، بعد استكمال إجراءات التخصيص التى تتم بالتنسيق مع المحافظة وتنفذه وتديره الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، التابعة للبنك الزراعى على أن يبدأ التنفيذ العام المقبل .

أكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أنه يتم حاليًا التنسيق مع محافظة الوادى الجديد لتخصيص 5 آلاف فدان لصالح الوزارة لإقامة مشروع متكامل للتنمية الزراعية والحيوانية، فى إطار مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستزراع مساحة 2.5 مليون فدان بالوادى الجديد وسيوة، بعد أن أعلنت المحافظة عن الموافقة على التخصيص وبدأت فى تجهيز وإنهاء باقى الإجراءت .

أوضح الصياد لـ«المال» أن محافظ الوادى الجديد، محمد الزملوط، وعد بسرعة الانتهاء من إجراءت التخصيص لصالح وزارة الزراعة لبدء تنفيذ المشروع .

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة، بحث مع محافظ الوادى الجديد، حل مشاكل التقنين بالمحافظة، والملفات الزراعية المشتركة بين الجانبين .

أكدت وزارة الزراعة فى بيان لها أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بحث مع الزملوط تسهيل إجراءات التقنين على المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة، وأصدر القصير توجيهاته إلى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل العقبات، تيسيرا على المواطنين.

أوضح فتحى هلال، رئيس اللجنة النقابية فى البنك الزراعى، أن شركة التنمية الزراعية توسع دورها خلال العام الجارى من خلال تجهيز 120 منفذًا تابعًا لها فى المحافظات لاستقبال الذرة من المزارعين خلال موسم التوريد .

أوضح أن دور البنك الزراعى تسهيل وتوفير الخدمات لصالح القطاع الزراعى بالكامل، وقام البنك بعدة إجراءات لتحسين وميكنة أسلوب العمل فى البنك . الصاوى أحمد