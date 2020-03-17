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«الزراعة»: إغلاق حديقة حيوان الجيزة وتعقيمها

قررت وزارة الزراعة إغلاق حديقة الحيوان بالجيزة
الصاوي أحمد 3:48 م, الثلاثاء, 17 مارس 20 3:48 م, الثلاثاء, 17 مارس 20

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أكدت وزارة الزراعة أنه تقرر إغلاق حدائق الحيوان بالمحافظات، تحسبا لتفشي فيروس كورونا وتقليل التزاحم، مع وجود فرق لتعقيم كامل لجميع حدائق الحيوان في مصر بما فيها حديقة حيوان الجيزة.

وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة قررت إغلاق حديقة حيوان الجيزة والحدائق الإقليمية في المحافظات اعتبارا من الغد على أن يتم الاستعانة بفرق لتعقيم هذه الحدائق .

وأضاف القرش في تصريحات خاصة لـ”المال”أن هذه الحدائق يخضع عدد منها للتطوير وهي مغلقة بالفعل ، ويوجد في مصر 8 حدائق حيوان إقليمية أهمها يقع في طنطا والإسكندرية والفيوم.

وأعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة، غلق حدائق الحيوان اعتبار من غد الأربعاء، لمدة 15 يوما، كإجراء احترازى من انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع سياسية الدولة لمنع التجمعات فى الأماكن العامة والحدائق.

 وأكد القرش أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات.

ولفت القرش إلى أن الفرق الفنية داخل حديقة حيوان الجيزة قامت بأعمال تطهير باستخدام المواد المطهرة بمختلف المواقع لرش السور أو الأسياخ الحديدية وجدران مبايت الحيوانات والطيور ومنها بيت السباع والشمبانزى وحديقة حيوانات الطفل.

وأوضح أن هناك إجراءات عاجلة لضمان نظافة حديقة الحيوان بالجيزة من التداعيات المناخية لموجة الأمطار التي شهدتها البلاد علي مدار اليومين الماضيين، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا.

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بقلم الصاوي أحمد

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