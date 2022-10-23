الزراعة : إعفاء مدير جمعية ديرمواس بالمنيا من منصبه والتحقيق مع 7 آخرين

أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة، أن بعد تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شكوى من أحد المواطنين حول تقاعس مسئولي جمعية بندر ديرمواس بمحافظة المنيا في صرف الأسمدة، وتم تكليف د أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالتوجه إلى محافظة المنيا والتحقيق في الوقائع محل الشكوى والذي انتهي إلى إعفاء مدير الجمعية من منصبه وكذلك مدير الإدارة التعاونية مع إحالة سبعة موظفين بالجمعية إلى الشئون القانونية وذلك لتقصيرهم في أداء أعمالهم.

وقال “عيسى” إنه بناء على توجيهات وزير الزراعة فإنه يقوم حاليا بالمرور المفاجئ على بعض الجمعيات الزراعية بمنطقة الصعيد لمتابعة صرف أسمدة المحاصيل الشتوية للمزارعين.

وفي سياق متصل وزير الزراعة كلف د محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بتكثيف المرور وحملات التفتيش على الجمعيات الزراعية بمحافظات الوجه البحري للتأكد من انتظام عملية صرف الأسمدة، مشددا على عدم التهاون في ذلك وإعفاء أي مسئول متقاعس من منصبه.

وزير الزراعة وجه أيضا مديري مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية وكذلك مسئولي التعاونيات بمتابعة منظومة صرف الأسمدة ومنع أي تلاعب فيها ضمانًا لوصولها للمزارعين قبل بداية موسم الزراعة بوقت كاف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمنظومة الأسمدة والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للمواطنين.