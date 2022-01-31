«الزراعة»: إعطاء أكثر من 600 ألف جرعة تحصين ضد الجلد العقدي للماشية وجدري الاغنام للضأن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي عدد الجرعات التي تم تصحينها، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي للماشية، وجدري الأغنام للضأن، والتي بدأت في 22يناير الماضي، حوالي 602 ألف و 581جرعة للأبقار والأغنام والماعز، على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لتحصين الماشية، على مستوى الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تم منذ بداية الحملة وحتى الآن، تحصين حوالي446الف و 702جرعة للأبقار، و 139الف و 556 جرعة للاغنام، و 16 الف و 323جرعة للماعز.

وأوضح محمود أن الحملات والتي يتم تنفيذها من خلال أطباء مديريات الطب البيطرى بالمحافظات والإدارات التابعة لها، تتم من خلال لجان ثابتة متمركزة في تجمعات مربي الماشية والاسواق، كما تجوب جميع المراكز والقرى بجميع المحافظات، لترقيم الماشية وتسهيل عمليات التحصين لكافة الرؤوس، بهدف إنجاح الحملة، لافتا الى انه يتم خلال هذه الحملات، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشد رئيس الهيئة، كافة المربيين بالتعاون مع الحملة، والتواصل مع الإدارات البيطرية، لتحصين ماشيتهم، لحمايتها والحفاظ على ثروتهم الحيوانية.