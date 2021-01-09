اقتصاد وأسواق

«الزراعة»: إطلاق 483 قافلة بيطرية مجانية خلال عام 2020 لفحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية

قدمت تلك القوافل خدمات الكشف، والعلاج، والتحصين، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية
الصاوي أحمد 1:57 م, السبت, 9 يناير 21 1:57 م, السبت, 9 يناير 21

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كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي القوافل البيطرية العلاجية المجانية التي تم إطلاقها خلال عام 2020 بلغت حوالي 483 قافلة تم خلالها فحص وعلاج حوالي 234 ألف رأس ماشية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم صغار المزارعين والمربيين.

ووفقا لتقرير أصدرته الوزارة، قدمت تلك القوافل خدمات الكشف، والعلاج، والتحصين، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.

وأشارت الوزارة الى انه تم تنفيذ 310 قوافل، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية في 22 محافظة، تم خلالها الفحص والعلاج والتحصين من الأمراض الجلدية لحوالي37817 رأس حيوان، فضلا عن 23901 رأس حيوان تم تحصينها ضد الطفيليات الداخلية، و40140 رأس حيوان تم علاجها من الامراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، و25092 رأس حيوان تم علاجها من تأخر الحمل والكشف بالسونار، كذلك اجراء حوالي 2525 عملية جراحية.

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واوضح التقرير انه تم أيضا تنفيذ حوالي 173 قافلة، من خلال معهد بحوث التناسليات الحيوانية في 173 قرية وتابع، تم تمويلها من برنامج التنمية الزراعية ADP، تم خلالها علاج حوالي 13360 رأس حيوان من الأمراض الجلدية، و33360 حيوان تم علاجها ضد الطفيليات الداخلية والأمراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، فضلا عن 26737 راس حيوان تم علاجها تأخر الحمل والكشف بالسونار ، وتم إجراء حوالي 616 عملية جراحية، وتحصين 18164 حيوان بتحصينات غير سيادية.

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وشارك في هذه القوافل أطباء مديريات الطب البيطري، وباحثون من معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والمركز القومي للبحوث كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وذكر التقرير أن ذلك تم على هامش القوافل تدريب 559 طبيبا بيطريا على أعمال السونار والتلقيح الاصطناعي، وعقد ندوات إرشادية للمربين حول طرق حماية الثروة الحيوانية والتربية الآمنة للدواجن والتوعية بأهمية التحصين في الوقاية من الامراض الوبائية ونشر التلقيح الاصطناعي لزيادة انتاج السلالات المحلية من الالبان واللحوم.

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بقلم الصاوي أحمد

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