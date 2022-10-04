الزراعة: إطلاق 448 قافلة بيطرية خلال 9 أشهر لعلاج 237 ألف رأس ماشية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص أنشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير 2022 وحتى الآن.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم خلال هذه الفترة، تنفيذ عدد 448 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ 391 قرية بالمحافظات المختلفة، استفاد منها عدد 237 ألفا و361 حيوانا، لافتا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية في كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربيين، والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

وأوضح أنه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية لعدد 122 ألفا و939 رأس حيوان، فضلا عن أنه تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية لعدد 102 ألف و518 رأس حيوان، كذلك تم علاج الأمراض المعوية والتنفسية وامراض سوء التغذية لعدد 36 ألفا و517 رأس حيوان، وإجراء عمليات جراحية لعدد 897 حيوانا، فضلا عن علاج أمراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار لعدد 10 آلاف و490 رأس حيوان.