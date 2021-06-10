اقتصاد وأسواق

«الزراعة»: إطلاق منظومة الري المطور في 3.7 مليون فدان الشهر المقبل

أعلنت وزارة الزراعة إطلاق الري الحديث في ملايين لأفدنة لأول مرة
الصاوي أحمد 12:42 ص, الجمعة, 11 يونيو 21 12:42 ص, الجمعة, 11 يونيو 21

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أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن مشروع تحديث منظومة الري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعتبر من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا، حيث يأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وأضاف القصير في تصريحات له أنه تم إطلاق المنظومة في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري والمزمع الانتهاء منهم الشهر الجاري مع اطلاقها في مساحة 3،7 مليون فدان في يوليو القادم بالأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قوي مع تيسيرات في السداد وحزمة حوافز من الدولة لتشجيع المزارعين الاشتراك في المنظومة لتحول من الري بالغمر الى الري الحديث.

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وكشف الوزير أنه تم كذلك اطلاق المشروع القومي لتبطين الترع والمساقي وتطوير الري الحقلى مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه.

إضافة إلى التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة، وأيضاً سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة حيث يسهم ذلك في ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.

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بقلم الصاوي أحمد

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