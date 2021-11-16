الزراعة : إطلاق القوافل البيطرية المجانية في قرى حياة كريمة بأسوان والأقصر

أكدت وزارة الزراعة اطلاق 12 قافلة بيطرية مجانية من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور محمد حجازي القائم باعمال مدير المعهد وبمشاركه معاهد الصحة الحيوانيه بالمركز وصندوق التامين على الماشية ومديريات الطب البيطري بالمحافظتين ممثلة للهيئة العامه للخدمات البيطرية حيث ، وسوف يتم زيارة عدد 12 قرية من قرى محافظتي اسوان والاقصر جنوب صعيد مصر في الفترة من 27 نوفمبر حتي 9 ديسمبر 2022 وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد البيان أن هذة الجهود تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان بتوسيع قاعده المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثه الى صغار الذراع والمربيين.

وقال “حجازي” أن القافلة سوف تقوم بإختبار العشار والفحص والعلاج التناسلي للحيوانات عند صغار المربين بالاضافه الي الكشف والعلاج الباطني وكذلك علاج الطفيليات الداخليه والخارجيه وعمل العمليات الجراحيه وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير السياديه مع تقييم الطلائق بالقري المعنية وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي بغرض التحسين الوراثي وستقدم كل هذه الخدمات بالمجان. بالإضافة إلى تدريب الاطباء البيطريين العاملين بمديريات الطب البيطري بالمحافظتين علي التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج وعمل ندوات ارشادية للمربين عن اهمية التأمين علي الماشية والاستفادة من المخلفات في تغذيه الماشيه مع اخذ عينات لفحصها معمليا ولتسهم نتائج الفحص في عمل خريطة وبائية للأمراض التناسلية في محافظات مصر المختلفة وذلك ضمن دور المعهد ومشاركته في خدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلي والقيام بالجانب التطبيقي للبحث العلمي.