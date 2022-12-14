الزراعة: إطلاق الخدمة التجريبية «تابع مزرعتك» لمساعدة مستثمري ومصدري البطاطس بالمناطق الخالية

بناءا علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى سرعة تطبيق الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمى لمساعدة المستثمرين والمزارعين والمصدرين وتنفيذا لاستراتيجية رؤية مصر 2030 أعلنت وزارة الزراعة أنه تم إطلاق منظومة خدمة المستثمرين والمزارعين (تابع مزرعتك) من خلال إتاحة الخرائط الرقمية الخاصة بالمناطق الخالية لهم خلال هذا الموسم التصديري (2022-2023) وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور أحمد طوبال مستشار الوزير للتحول الرقمي وكبار مستثمري ومصدري ومزارعي محصول البطاطس.

وقامت د نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني فى البطاطس باستعراض الأنشطة والمهام والخدمات التي توفرها وحدة الرصد والمتابعة “الجيومكانية” وأكدت أن منظومة خدمة المستثمرين سوف تسهم فى الحفاظ على جودة العملية الزراعية والمتابعة طوال موسم الزراعة وكذلك رفع تقارير رقمية دورية ، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير ومباشر في مساعدة المستثمرين في النهوض بجودة المحصول وارتفاع معدلات التصدير والمتابعة الدقيقة لجميع مراحل نمو وصحة الزراعات على مستوى الجمهورية.

وقد أشاد الحضور بالدور الحيوي الذي تقوم به الوحدة وكذلك مدى الاستفادة من تقديم الخدمة الجديدة لهم.

كما تم تقديم الرابط الإلكتروني للخرائط الرقمية الخاصة بالخدمة لكل المستثمرين الذين لديهم زراعات فى موسم (2022-2023).