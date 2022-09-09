الزراعة: إضافة 250 ألف فدان لمساحة البنجر خلال الخمس سنوات الأخيرة

أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة بمناسبة عيد الفلاح أنه فيما يخص دعم مزارعي البنجر، أنه تم إضافة 250 ألف فدان مساحات منزرعة من البنجر خلال الخمس سنوات الأخيرة لتبلغ المساحة الحالية ما يزيد عن 610 ألف فدان، فضلاً عن تطوير وتأهيل وزيادة للسعات الاستيعابية لشركة الدلتا للسكر لتزيد من 14 ألف طن بنجر يومياً إلى 21 ألف طن بنجر يومياً لتنتج نحو 3200 طن سكر يومياً.

وفي سياق متصل، ورد في التقرير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة ‏الفيوم لصناعة السكر والبنك الزراعي المصري لدعم ‏مزارعي البنجر للمساهمة في زيادة المساحة المنزرعة، على أن يتم صرف 10 آلاف جنيه سلفة للزراعات التقليدية، فضلاً عن صرف 12.5 ألف جنيه سلفة للزراعات بنظام الري الحديث.

ورصد التقرير أبرز الحوافز المقدمة للمزارعين، حيث تتضمن صرف 75جنيهاً للطن علاوة استثنائية أقرتها الدولة، و125 جنيهاً علاوة استثنائية إضافية للطن، بالإضافة إلى صرف 180 جنيهاً للطن علاوة تبكير للتوريد، بجانب صرف 11 جنيهاً للطن علاوة نظافة، فضلاً عن قبول محصول البنجر من المزارعين بنسبة شوائب تصل إلى 8%.

وإلى جانب ما سبق، تشمل الحوافز كذلك، صرف 300 جنيه للفدان مقابل خدمة أرض، ونقل المحصول مجاناً من المزارعين المتعاقدين إلى المصنع، بالإضافة إلى توفير الزراعة الآلية مجاناً للمزارعين الراغبين بما يعادل حوالي 220 جنيهاً لكل فدان، وأيضاً، تم صرف 40 جنيهاً لطن البنجر حافز جودة عند زيادة نسبة السكر على 16%، إلى جانب صرف التقاوي مجاناً للعروة المبكرة ودعم 75٪ لباقي العروات، وصرف رشة سماد مخصب مجاناً، كما تم تقديم دعم مبيدات مقاومة خنفساء البنجر.