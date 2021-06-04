الزراعة: إصدار 9000 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاح الحيواني والداجني

أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجاري إصدار عدد (9650) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالتيسير على المربيين، وخاصة الصغار منهم، ودعم مشروعات الإنتاج الزراعي المختلفة، وعلى رأسها مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني.

ولفت إلى أن إجمالي ما تم اعتماده من تمويل جديد للمشروع القومى للبتلو خلال الشهور الخمس الأولى من هذا العام، بلغ قيمته الاجمالية 1.4 مليار جنيه، استفاد منه 8950 لتسمين 87945 رأس من الماشية ليصبح جملة المستفيدين من صغار المربين من المشروع القومى للبتلو حتى الأن 28 ألف مستفيد، بإجمالى تمويل 4.6 مليارات جنيه لشراء وتسمين 309 آلاف رأس، وتم اعتماد 253 مليون جنيه، لإنشاء ورفع كفاءة 79 مركزًا لتجميع الألبان طبقاً للمواصفات القياسية ضمن المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أنه تم خلال نفس الفترة الموافقة على تسجيل عدد 4200 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 2530 محلية، 1670 مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، فضلاً عن إصدار عدد 325 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى، لافتا الى انه تم ايضا تكثيف حملات المتابعات على صغار المربيين للتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار سليمان إلى أنه تشكيل عدد (55) لجنة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الاقليمي للاغذية والاعلاف والشرطة المختصة ومديريات الزراعة المختصة للمرور والتفتيش المفاجئ على مصانع ومحلات الاتجار فى الاعلاف لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى، كذلك تم اجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد 220 مصنع أعلاف ببعض محافظات الوجه البحرى والقبلى للتأكد من جاهزية المصانع لانتاج اعلاف مطابقة للمواصفات القياسية والتى تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان او الدواجن او الاسماك.

وتابع أنه تم الموافقة على تصدير كمية 32 طن طيور مجمدة، فضلا عن 15.5 مليون بيضة مائدة، و622 ألف بيضة تفريخ بياض، و58 بيضة تفريخ تسمين، و51 ألف كتكوت بياض عمر يوم، و500 كجم صفار بيض مبستر، و650 طن منتجات داجنة مجمدة، والإشراف على إعدام واعادة تصدير 135 طن إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية.