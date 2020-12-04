الزراعة : إصدار 363 رخصة تشغيل مزرعة دواجن ومواشي

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة،

بشأن نشاط وحصاد القطاع خلال أسبوع.

وتضمن التقرير إصدار عدد 363 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية كما تمت الموافقة على تسجيل عدد 136 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم89 محلية،47 مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

وكشف التقرير أنه تم إصدار عدد 15موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى تنظيم عدد 3 ندوات توعوية وإرشادية فى محافظات الشرقية، وكفر الشيخ، وإسكندرية لدراسة ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة ووزارة الزراعة للتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة المشروع القومى للبتلو، المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، وتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق.