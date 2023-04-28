الزراعة: إصدار أكثر من 4 آلاف رخصة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة خلال الربع الأول

قال د طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة إن القطاع أصدر تقريرا يتضمن نشاطه خلال الربع الأول من العام وجاء على النحو التالى:

إصدار 4110 تراخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الإلتزام بكافة ضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ليصبح إجمالى تراخيص التشغيل الصادره من القطاع لكافة مشروعات وأنشطة الثروه الحيوانيه والعلفية والداجنه أكثر من 101 ألف ترخيص تشغيل، ما بين تجديد وأول مره.

وأوضح التقرير انه تم تشكيل 32 لجنة مركزيه ومحليه بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة والطب البيطرى المختصة للمتابعات الميدانية لمشروعات الإنتاج الحيوانى الصادر لها تراخيص تشغيل للتأكد من انتظام عملها ودراسة أى عقبات تواجهها على أرض الواقع والعمل على حلها.

وكشف التقرير أنه فضلاً عن إصدار 249 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة وهي 231 ثروة حيوانية، 18 ثروة داجنة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

وأشار التقرير إلى الموافقة على تسجيل عدد 2224 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 1567 تسجيله محلية، و657 تسجيله مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية والتى تحقق أعلى معدلات أداء، وذلك بالإشتراك مع المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

وأوضح التقرير أنه فضلا عن تشكيل 45 لجنة بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والشرطه المختصه للرقابه والتفتيش والمرور المفاجئ على 120 مصنعا ومحال اتجار وسيارات تداول للأعلاف وإضافاتها بمختلف محافظات الجمهورية لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى.

ونوه التقرير إلى إجراء المتابعات الفنية وعمل الفحوصات المعمليه لإختبار مدى تجانس مخاليط الأعلاف لعدد 483 مصانع أعلاف بجميع محافظات الجمهورية لإصدار ترخيص جديد أو تجديد الترخيص مع التأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسيه تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك.

وذكر التقرير أنه تم تشكيل 39 لجنة بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وشرطة البيئة والمسطحات للرقابه والتفتيش والمرور المفاجئ على 75 مصانع للأعلاف وإضافاتها بمختلف محافظات الجمهورية لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى.

وأضاف التقرير أنه تم الإشراف على إعدام وإعادة تصدير شحنات بكمية 125 طن من إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية التى تم إستيرادها على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة من المركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف ومديريات الزراعه المختصه وهيئة الرقابه على الصادرات والواردات والشرطه المختصه، لمنع تسرب الشحنات إلى الأسواق بداخل البلاد، والحفاظ على ثرواتنا الحيوانيه والداجنه.

وكشف التقرير أنه تم التنسيق مع مجلس إدارة بورصة السلع المصريه لطرح كميات من الذره الصفراء على منصة البورصه بأسعار مناسبه يستفيد منها مصانع الأعلاف وصغار المربيين.

وأكد التقرير أنه تم الإنتهاء من إنشاء وتطوير 241 مركز تجميع ألبان طبقاً للمواصفات القياسيه، بتمويل ذاتى أو بقروض تمويليه ميسره وبإشراف منسق تطوير مراكز تجميع الألبان، فضلاً عن توريد وتجهيز 41 مركز نموذجى لتجميع الألبان بالمجمعات الزراعيه المقامه ضمن المبادره الرئاسيه “حياه كريمه” لتستوعب كل كميات الألبان الناتجه من قرى حياه كريمه.

ولفت التقرير إلى تمويل 196 مليون جنيه للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو لعدد 320 مستفيد لشراء وتربية وتغذية 6600 رأس ماشية، ليصبح إجمالى ما تم تمويله حتى الآن 7,6 مليار جنيه، لأكثر من 42 ألف مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات فى قرى المبادره الرئاسيه “حياه كريمه” لتنمية الريف المصرى لشراء وتغذية أكثر من 480 ألف رأس من الماشية.

وذكر التقرير أنه تم تشكيل 72 لجنة مركزيه ومحليه بمشاركة الهيئه العامه للخدمات البيطريه ومديريات الزراعه والطب البيطرى المختصه للمتابعات الميدانيه على حظائر المستفيدين من المشروع القومى للبتلو على مستوى محافظات الجمهوريه ودراسة المشكلات إن وجدت على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

واختتم التقرير بعقد 15 ندوه توعويه إرشاديه بمشاركة المركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى ومديريات الزراعه المختصه، فى بعض مراكز المبادره الرئاسيه “حياه كريمه” لتوعية صغار المربيين بالأساليب المثلى العلمية التطبيقية لتغذية ورعاية قطعانهم.