«الزراعة» : إصابات طفيفة لمحصول الذرة في 7 محافظات

أكدت وزارة الزراعة أنه تمّت المعاينة والمرور على محصول الذرة في بعض مراكز محافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة والدقهلية والفيوم وقنا والأقصر.

وأوضح الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النبات، أنه بعد المعاينة وُجدت إصابات بالبيض الزغبي لا تتعدى 2%، وإصابات بالذبول البكتيري حالات فردية بنسب قد تصل إلى 1%، وإصابة طفيفة بالذبول المتأخر، وإصابة فيروسية بفيروس التخطيط والتقزم بنسبة 3%.

وأشار خليل إلى أن اللجان أوصت الفحص بالنسبة للبياض الزعبي بتجنب زراعة الذرة الشامية بالمناطق المجاورة لزراعات الأعلاف الصيفية من جنس السورجم، والتخلص من النباتات المصابة بجمعها، والتخلص منها بالحرق خارج الحقل.

وأضاف خليل أنه فى حال زراعة الذرة بالمناطق المجاورة للأعلاف الصيفية يراعى استخدام المبيدات الموصى بها بعد الإنبات بـ7 أيام، ويعاد الرش بعدها من 10 إلى 15 يومًا من المعاملة الأولى، مع مراعاة استخدام مادة لاصقة.

ونوه بأنه بالنسبة لمرض الذبول المتأخر تمّت التوصية بأن يتم الاعتدال فى الرى ويكون على فترات زمنية ثابتة حسب طبيعة التربة والاهتمام بالصرف.

ونصح خليل بالاعتدال فى التسميد الأزوتى (المعدلات الموصى بها فقط)، كما لايوجد مبيد فطرى متخصص على مرض الذبول المتأخر، لذا يوصى باستخدام الأصناف المقاوِمة ويراعى أن تكون من جهة معتمَدة مثل منافذ البيع الموجود ة بوزارة الزراعة، فضلًا عن أهمية التبكير فى الزراعة.