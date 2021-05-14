اقتصاد وأسواق

«الزراعة»: إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية أول أيام العيد

أشاد وزير الزراعة بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات
المال - خاص 6:48 م, الجمعة, 14 مايو 21 6:48 م, الجمعة, 14 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوعي المواطنين من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل وبالجهود التي يبذلها العاملون بحماية الأراضي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر وتعاملها الفورى مع حالات التعدي.

 كما أشاد بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات الأمر الذي أدى إلى انخفاض حالات التعدى إلى أدنى مستوياتها وايضا الإزالة في المهد لاي اعمال تشوين مواد بناء

اقرأ أيضا  تراجع الباذنجان والخيار.. أسعار الخضراوات والفاكهة أول أيام عيد الفطر 13-5-2021

ووفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من د أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أكد أن حالات التعدى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك أمس الخميس 13 مايو كانت فقط 22 حالة تم إزالتها بالكامل بمساحة 16 قيراط وجاءت على النحو التالي 6 حالات في محافظة الغربية و4 في بني سويف و 3 بالجيزة والمنوفية وحالتين في الفيوم وحالة واحدة فقط في كل من الشرقية والأقصر والمنيا والإسماعيلية.

اقرأ أيضا  القباج تترأس الاجتماع الأول للجنة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

وزير الزراعة شدد على ضرورة إعادة الارض إلى الزراعة مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة استمرار تبويرها بعد إزالة مظاهر التعدى ومواد البناء.

كما أكد وزير الزراعة على استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعدى على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى تلقى بلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 أو 19561.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

روسيا ترسل الدفعة الثانية من «سبوتنيك V» للهند خلال يومين

المال - خاص 3:52 م, الجمعة, 14 مايو 21

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 14-5-2021

محمد مجدي 3:37 م, الجمعة, 14 مايو 21

المطابع الأميرية ونقابة المحامين توقعان بروتوكول تعاون لاتاحة منصة التشريعات والأحكام المصرية للأعضاء

محمد ريحان 1:33 م, الجمعة, 14 مايو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-5-2021.. وارتفاع عيار 21 صباحًا

عمر سالم 11:47 ص, الجمعة, 14 مايو 21

معيط : توجيهات رئاسية بتوفير اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى لمواجهة الموجة الثالثة لـ«كورونا»‎

منى عبدالباري 11:43 ص, الجمعة, 14 مايو 21

ارتفاع الكنتالوب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 14مايو 2021 الموافق ثاني أيام عيد الفطر

الصاوي أحمد 9:31 ص, الجمعة, 14 مايو 21