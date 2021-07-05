اقتصاد وأسواق

الزراعة: إدراج المركزي لمتبقيات المبيدات ضمن المعامل المرجعية من خارج الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يعتمد معمل تحليل متبقيات المبيدات كمعمل مرجعي
الصاوي أحمد 12:05 م, الأثنين, 5 يوليو 21 12:05 م, الأثنين, 5 يوليو 21

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إدراج المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بشكل رسمي ضمن قائمة المعامل المعترف بها كمعمل قومي مرجعي للايكولاي E. Coli من خارج الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه يعد بذلك المعمل الوحيد الممثل للمنطقة العربية والأفريقية، الأمر الذي يعد نواة حقيقية للقيام بدور مؤثر لنقل وتبادل الخبرات مع المعامل في المنطقة العربية والأفريقية.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فإن لجنة مشكلة من عدد من الخبراء خصوصا المعمل المرجعي الأوروبي بروما قامت بزيارة عدد مزارع في مصر لتقييم الحالة وأيضا زيارة عدد من المعامل من أجل اختيار أحدها للقيام بدور العمليه التحليليه لهذه المجموعه من بكتريا الايكولاي.

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حيث قام قسم الميكروبيولوجي بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بهذا الدور والذي تطلب اكتساب عدد من المهارات والخبرات والتي تمت على مدار أكثر من عشر سنوات تم خلالها تدريب عدد من المحللين والباحثين بالمعمل سواء في المعمل المرجعي بروما أو من خلال استضافة خبراء من نفس المعمل المرجعي بمصر.

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وأشار التقرير إلى أن المعمل شارك على مدار أكثر من 10 سنوات في اختبارات الكفاءة والمشاركات البينية والتي شارك فيها جميع المعامل الوطنية الأوروبية في هذا الشأن، كما شارك فيها عدد محدود من المعامل من خارج الاتحاد الأوروبي و منها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات.

وأوضحت عبداللاه في تقريرها أن المعمل قد شارك مؤخرا أيضا في ثلاث دورات متتالية تم عقدها من قبل المعمل المرجعي أون لاين وكانت إحدى هذه الدورات حول كيفيه تجهيز وتحضير اختبارات الكفاءة.

وأكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، أنه خلال تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للمعمل المرجعي للايكولاي بروما تم إدراج بيانات المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات وقسم الميكروبيولوجي كمعمل مرجعي في هذا التخصص وهو يعد اعترافا من المعمل المرجعي بدور المعمل وقدرتها علي توفير الخدمات التحليلية والتدريب ومساعدة جميع الهيئات في تقصي الحالات الوبائية.

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بقلم الصاوي أحمد

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