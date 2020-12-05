الزراعة: إحباط تهريب 6 طرود ببغاوات نادرة في مطار القاهرة

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إنه بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لأحكام الرقابة على الصادرات تم احباط عملية تهريب 6 طرود ببغاوات من الخارج إلى الداخل.

وأوضح محمود أن هذه الطرود تحتوى على ببغاوات تندرج فى قائمة سايتس المهددة بالانقراض والمحظور صيدها والاتجار فيها وتم مصادرة الشحنة وإرسالها الى حديقة الحيوان بالجيزة لرعايتها والحفاظ عليها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركة المهربة.

وأضاف محمود أن عملية الضبط كانت بواسطة مكتب الحياة البرية التابع لهيئة الخدمات البيطرية بمطار القاهرة الدولىو، وتأتي تلك المضبوطات نتيجة التكليفات بمكافحة الاتجار غير المشروع فى الحيوانات والزواحف والطيور البرية المهددة بالانقراض بتشديد الرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطريه على الصادرات والواردات من الحيوانات والطيور الحية.